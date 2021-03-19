Нидерланды консолидируют Западную Европу

Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Европейские кампании вакцинации, и без того медленные с самого начала, на этой неделе натолкнулись на новое препятствие. Большинство стран ЕС временно приостановили или ограничили использование вакцины против коронавируса AstraZeneca после сообщений о возможных побочных эффектах, включая образование тромбов.

"Безответственная" задержка прививок AstraZeneca

Это вызвало недоверие и гнев в мире медицинских экспертов. Учитывая, что было всего лишь 40 случаев у 20 миллионов людей, которым ввели AstraZeneca в ЕС и Великобритании, приостановка была «безответственной», - сказал один вирусолог. В конце концов, прямой связи между уколами и тромбами установить не удалось.

Естественно, вся эта дискуссия только усилила скептицизм в отношении вакцин — в очень неподходящий для Европы момент.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Если мы посмотрим на эпидемиологическую ситуацию, она ухудшается. Это вызывает тревогу. Мы видим новые штаммы, прежде всего B117 (впервые обнаруженный в Великобритании), мы видим, как в странах-членах поднимается гребень третьей волны, и мы знаем, что нам нужно ускорить темпы вакцинации».

Цель вакцинации достижима

Европейское агентство лекарственных средств и Всемирная организация здравоохранения заявили, что кампании прививок должны продолжаться, и что преимущества вакцинации намного перевешивают потенциальные риски.

Еврокомиссия считает, что, несмотря на временную приостановку применения AstraZeneca, общие цели вакцинации остаются неизменными. Другие производители вакцин объявили, что они увеличат свои поставки.

Маргаритис Схинас, вице-председатель Еврокомиссии:

«Могу сказать, что мы идём к цели. Мы намерены получить 300 млн доз к концу июня и вакцинировать 70% взрослого населения Европы к концу лета. Эти цели достижимы».

Кроме того, Еврокомиссия представила планы выдачи сертификата о вакцинации, который должен облегчить поездки в пределах ЕС и спасти в этом году летние отпуска. Очевидно, что это важная цель для измученного пандемией населения Европы.

Исторический мандат Рютте

Время от времени мы видели протесты против различных ограничений и запретов, но нигде они не были более яростными и упорными, чем в Нидерландах. Наверное, это не идеальный момент для проведения общенациональных выборов. Тем не менее на этой неделе премьер-министру Марку Рютте удалось получить мандат на исторический четвертый срок.

Каково влияние результатов голландских выборов на Европу? Мы хотели услышать мнение одного из выдающихся государственных деятелей этой страны.

Ко мне присоединяется Яап де Хооп Схеффер, профессор Лейденского университета, бывший генеральный секретарь НАТО и министр иностранных дел Нидерландов.

Яап де Хооп Схеффер о выборе голландцев

Гробе: Итак, победа Марка Рютте не стала неожиданностью, а вот сильное выступление его партнера по коалиции, проевропейской либеральной группы "Демократы-66", стало. Её лидер Зигрид Каах сказала нечто интересное во время кампании: что Нидерланды «должны больше сотрудничать с Францией и Германией». Является ли это логическим последствием «брексита» для голландцев?

Де Хооп Схеффер: Это одно из последствий «брексита». У нас, у Нидерландов, всегда была западная, трансатлантическая ориентация. В последние 10-15 лет такая ориентация была у всей западной континентальной Европы. После «брексита» Франция и Германия тем более должны быть на одной стороне с Нидерландами. В этом отношении я согласен с Зигрид Каах.

Гробе: Увидим ли мы новое правительство Рютте с несколько смягчённым отношением к Европе, которое уже не будет жёстким лидером группы "бережливых"?

Де Хооп Схеффер: В правительство вошли "Демократы-66" , несомненно, очень проевропейские. Не забывайте, что панъевропейская партия "Волт" тоже получила 3 места в парламенте. Это показывает, что танцы вокруг вопроса "что нам делать с Европой", не привлекают избирателей.

Гробе: По сравнению с вашим соседом Германией довольно жалким был результат «зелёных». Почему это случилось в столь прогрессивной стране, где климатическая политика играет такую ​​большую роль?

Де Хооп Схеффер: Ну, пусть этот вопрос зададут себе "зелёные". Но меня удивили крупные потери этой партии. Возможно, она слишком сосредоточиалсь исключительно на климате.

Гробе: Еще одно интересное явление — разобщённость крайне правых политиков. Уходит ли популизм в глухую оборону, как мы видели повсюду в Европе?

Де Хооп Схеффер: Я в этом сомневаюсь. Популистские партии, которые сейчас могут быть представлены в парламенте, займут от 25 до 30 мест. С одной стороны, это не много по сравнению с успешными результатами разных демократов, с другой стороны, это существенное количество. Но действительно на этом фланге наблюдается фрагментация.

Озеленение ради ирландцев

Из Нидерландов в Ирландию. У ирландцев на этой неделе не было выборов, зато был не менее важный День Святого Патрика.

Обычно повсюду проходят парады, особенно в США, где чествуют ирландское наследие. В самой Ирландии люди празднуют в пабах с парой-тройкой кружек пива. Ну не в этом году. Второй раз подряд злачный район Дублина был закрыт из-за пандемии. Отрезвляющая веха для ценителей ирландского гостеприимства. Никаких личных приветствий, только виртуальное.

Но остальной мир показал ирландцам, насколько они любимы, окрасив памятники и здания в зелёный цвет. Это не заменяет поход в любимый паб, но оставляет хорошее ощущение".