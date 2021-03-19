Утечки не было: эксперты ВОЗ исключили одну из версий распространения коронавируса

Лабораторная утечка больше не будет рассматриваться как версия распространения коронавируса. Об этом в интервью газете Global Times рассказал Лян Ваньнянь, глава группы китайских экспертов, участвовавших в миссии ВОЗ в Ухани по изучению происхождения вируса.

Специалист добавил, что изначально эта версия была маловероятной, и вернуться к ней эксперты ВОЗ могут только при появлении новых доказательств.

"В ходе этого совместного исследования наши эксперты посетили центры по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй и города Ухань, Уханьский институт вирусологии, а также другие институты и лаборатории биобезопасности, - отметил Лян Ваньнянь в опубликованном в четверг интервью. - После выездов на места и полевых исследований группа экспертов единогласно согласилась с тем, что утечка вируса из лаборатории крайне маловероятна. Таким образом, в будущем миссии по отслеживанию происхождения коронавируса больше не будут сосредоточены на этой области, если только не появятся новые свидетельства".

Лян Ваньнянь пояснил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ будет опубликован позднее, а раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными.

Он также напомнил, что эксперты также сошлись во мнениях еще по четырем пунктам: самый ранний случай заболевания COVID-19 был зафиксирован 8 декабря, уханьский рынок морепродуктов "Хуанань" сыграл важную роль в возникновении вспышки заболевания, поставки замороженной продукции могли повлиять на распространение коронавируса, вирус имеет животное происхождение и, вероятнее всего, передался человеку через промежуточное звено.

Ранее сообщалось, что члены международной миссии отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории.