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Россия

Россия выдаст Беларуси задержанного активиста

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 Ольга Кепински
Россия выдаст Беларуси задержанного активиста
Россия выдаст Беларуси задержанного активиста   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Администратор белорусского оппозиционного чата "Лида для жизни" Николай Давидчик будет выдан правоохранительным органам Беларуси. Об этом агентству ТАСС рассказала пресс-секретарь Бутырского суда Москвы, который принял решение о заключении белорусского активиста под стражу, Ирина Минкина.

"Как выяснилось, Давидчик был задержан на территории РФ по запросу правоохранительных органов Белоруссии, которые возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 1 ст. 342 местного кодекса ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них"). После решения суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей он будет передан белорусским правоохранителям", - сказала она.

При этом Минкина уточнила, что претензий со стороны российских властей к Давидчику нет.

Ранее сообщалось о задержании Давидчика, разыскиваемого белорусскими правоохранителями, в отношении которого возбуждено уголовное дело в РФ. Бутырский суд Москвы принял решение отправить его под стражу.

Ранее сайт TYT.BY сообщил о задержании в Лиде пятерых человек, которые состояли в закрытой группе "Лида для жизни". В отношении троих из них возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что в закрытой группе "Лида для жизни", которая была ликвидирована силовиками в ноябре 2020 года, "обсуждали планирование и организацию радикальных действий в отношении представителей власти, а также блокирование железнодорожных путей и автомобильных дорог". Там же, по информации МВД Беларуси, решались вопросы по месту и времени сбора людей и их участия в региональных протестах.