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США

Facebook запустит Instagram для детей

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 Ольга Кепински
Facebook планирует запустить "детский" Instagram
Facebook планирует запустить "детский" Instagram   -   Авторское право  Jenny Kane/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Американская социальная сеть Facebook планирует запустить "детский" Instagram. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на внутренние данные IT-компании.

Приложение по обмену фотографиями и видео Instagram Kids станет версией одноименной социальной сети специально для детей младше 13 лет. В настоящий момент политика компании запрещает использование сервиса лицами младше 13.

"Все чаще дети просят своих родителей, могут ли они присоединиться к приложениям, которые помогают им поддерживать связь с друзьями", - говорится в заявлении Джо Осборна. "В настоящее время у родителей не так много вариантов, поэтому мы работаем над созданием дополнительных продуктов - как мы это сделали с Messenger Kids - которые подходят для детей и управляются родителями. Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое", — приводит агентство заявление представителя Facebook Джо Осборна.

Messenger Kids - это версия приложения для обмена сообщениями Facebook для подростков. Это приложение включает в себя ряд средств родительского контроля. Ранее родители жаловались на незащищенность мессенджера, в частности, они опасались, что их дети общаются с потенциально опасными пользователями. Инцидент вызвал обеспокоенность регулирующих органов по поводу недостаточной защиты детей.

Instagram, купленный Facebook почти десять лет назад за 1 миллиард долларов, стал одним из его самых популярных продуктов, в частности, среди молодых пользователей.