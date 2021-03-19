Война в Сирии привела к перемещению половины населения страны. Миллионы бежали в поисках убежища от убийств и возможных увечий. За 10 лет примерно 1,4 миллиона человек оказались в Европе.

Когда я приехал в Париж, я шел пешком 8 часов без перерыва. Я просто гулял. Я никак не мог понять – действительно ли я во Франции? Клянусь, я не мог это осознать Дорадо Джадиба сирийский танцор

Для Дорадо Джадибы это был долгий путь к безопасности. 31-летний танцор покинул свой родной Дамаск, столицу Сирии, вскоре после начала конфликта.

Над моим районом, Ярмук, пролетел самолет и сбросил бомбу. И когда она упала на землю, разлетелось много осколков ... и один попал мне в спину прямо рядом с позвоночником. Один рядом с позвоночником, а другой - в ногу. Что мне было делать? Либо умереть, либо уехать Дорадо Джадиба сирийский танцор

Раненный осколком, Дорадо отправился в путь, который пролегал через Ливан, Иран и Турцию. Он провел два месяца в лагере для беженцев в Греции, а на оставшемся пути столкнулся с выдворением из разных стран.

Я прибыл в Хорватию и хорватская полиция отправила меня обратно в Сербию. Я был потерян и не знал, что делать. Но я хотел вернуться в Хорватию, и у меня получилось сделать это через Боснию. Так я добрался до Словении... В Словении полиция спросила меня, хочу ли я стать беженцем в их стране. И я сказал: нет, я хочу во Францию. И они отправили меня обратно в Хорватию, а хорваты – в Сербию снова Дорадо Джадиба сирийский танцор

Пока Дорадо путешествовал, война, изгнавшая его из страны, где он родился, продолжалась.

За последнее десятилетие многочисленные попытки найти решение сирийского конфликта терпели неудачу: от инициатив, выдвинутых Лигой арабских государств, до переговоров при посредничестве России, ООН и Казахстана. Все - безрезультатно.

Даже спустя 10 лет после начала конфликта, унесшего сотни тысяч жизней, Сирия расколота: на контролируемую армией Асада территорию на юге, территорию, управляемую курдами, на востоке и очаг сопротивления вооруженной оппозиции, поддерживаемый Турцией на северо-западе.

Расстановка сил в Сирии euronews

Между тем человек, которого люди изначально хотели видеть во главе страны, кажется несменяемым. Теперь он укрепляет свою власть через запутанную систему союзов с иностранными государствами, оплату за помощь которых в этом многолетнем конфликте, возможно, придется когда-то вернуть.

Никто не выиграл эту войну. Мы потеряли многое. Я потерял многих своих друзей. Своего двоюродного брата. Все сирийские семьи кого-то потеряли Дорадо Джадиба сирийский танцор

Но несмотря на волны протестов, в результате которых режимы были свергнуты на большей части региона, лидер Сирии теоретически может претендовать на победу. Теоретически.