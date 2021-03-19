Из Дамаска в Руан: тернистый путь сирийского танцора

Из Дамаска в Руан: тернистый путь сирийского танцораКомментарии
Война в Сирии привела к перемещению половины населения страны. Миллионы бежали в поисках убежища от убийств и возможных увечий. За 10 лет примерно 1,4 миллиона человек оказались в Европе.
Для Дорадо Джадибы это был долгий путь к безопасности. 31-летний танцор покинул свой родной Дамаск, столицу Сирии, вскоре после начала конфликта.
Раненный осколком, Дорадо отправился в путь, который пролегал через Ливан, Иран и Турцию. Он провел два месяца в лагере для беженцев в Греции, а на оставшемся пути столкнулся с выдворением из разных стран.
Пока Дорадо путешествовал, война, изгнавшая его из страны, где он родился, продолжалась.
За последнее десятилетие многочисленные попытки найти решение сирийского конфликта терпели неудачу: от инициатив, выдвинутых Лигой арабских государств, до переговоров при посредничестве России, ООН и Казахстана. Все - безрезультатно.
Даже спустя 10 лет после начала конфликта, унесшего сотни тысяч жизней, Сирия расколота: на контролируемую армией Асада территорию на юге, территорию, управляемую курдами, на востоке и очаг сопротивления вооруженной оппозиции, поддерживаемый Турцией на северо-западе.
Между тем человек, которого люди изначально хотели видеть во главе страны, кажется несменяемым. Теперь он укрепляет свою власть через запутанную систему союзов с иностранными государствами, оплату за помощь которых в этом многолетнем конфликте, возможно, придется когда-то вернуть.
Но несмотря на волны протестов, в результате которых режимы были свергнуты на большей части региона, лидер Сирии теоретически может претендовать на победу. Теоретически.