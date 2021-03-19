Президент UFC сообщил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру

Бой-реванш россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора уже не состоится. Чемпион UFC Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру, об этом сообщил в Твиттере глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт. "Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за все, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", - написал Уайт.

В октябре 2020 года Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи удушающим приемом, и сразу после окончания боя объявил об уходе из спорта. Свое решение он объяснил обещанием маме, однако Уайт с тех пор неоднократно высказывал желание о возвращении Нурмагомедова. 32-россиянин провел в смешанных единоборствах 29 боев, не потерпев ни одного поражения, в UFC он выступал с 2012 года, одержав 13 побед.

Чуть позже в своем Instagram это подтвердил и сам Нурмагомедов, который поблагодарил UFC за возможность проявить себя.