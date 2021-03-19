Демографические изменения в Северной Ирландии

В воскресенье в Северной Ирландии состоится проводимая раз в десять лет всеобщая перепись населения. По оценкам наблюдателей, впервые за три века число католиков, традиционно выступающих за объедение с Ирландией, может превысить количество британских протестантов, предпочитающих жить с составе Соединенного Королевства. Итоги будут опубликованы не ранее 2022 года.

"Сегодня в Северной Ирландии половина школьников — католики. И только треть — протестанты, — объясняет исследователь Пол Нолан. — Через некоторое время они станут избирателями и смогут голосовать. Тенденция такая, что в какой-то момент в будущем католиков в Северной Ирландии станет больше, чем протестантов, и, возможно, мы увидим это, когда получим результаты переписи".

И если ранее доля протестантов составляла 60%, то по результатам переписи 2011 года разрыв между двумя группами сократился до 3%.

Билли Хатчинсон, лидер небольшой Прогрессивной юнионистской партии, действующей в районе Шанкилл в Белфасте уверен, что католическое большинство не приведет к появлению объединенной Ирландии. "Только потому что католиков больше, это не значит, что они все хотят жить в объединенной Ирландии. Эти католики живут в стране, где у они есть права на социальное обеспечение, где есть Национальная служба здравоохранения. И люди будут принимать решения на основе этого. Да, можно говорить о тенденциях. но главная задача — понять направление развития. Мы узнаем, когда получим результаты переписи", — говорит он.

По данным исследования, проведенного на рынке труда Северной Ирландии в 2016, выяснилось, что на рабочих местах стало больше католиков, чем протестантов. Сторонники объединения с Ирландией говорят, что ожидаемые результаты переписи и последствия "брексита"лишь только усиливают стремления с обеих сторон.

"Юнионисты видят ущерб", который нанес и продолжает наносить "брексит", — говорит Джон Финукейн депутат партии "Шинн фейн", которая выступает за единую республиканскую Ирландию. — Многие юнионисты начинают принимать участие в разговоре о том, как будет выглядеть новая Ирландия. Результаты переписи расширят эту дискуссию".

Из Белфаста передает корреспондент Euronews Кен Мюррэй: "Очень многие уверены, что в итоге католиков окажется больше, чем протестантов. В таком случае следует ожидать, что сторонники объединения с Ирландией в ближайшие годы, скорее всего, активизируют свою кампанию".