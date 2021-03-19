Полицейские бегут из Мьянмы

Новый день протестов в Мьянме унес жизни по меньше мере восьми человек — в городе Аунбан в центральной части страны силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, выступающим против военного правительства. На этом фоне жители крупнейшего города Мьянмы Янгона начали переселяться в сельские районы.

Все больше сотрудников правоохранительных органов отказываются от работы и бегут в соседние страны. Так, более 30 полицейских на днях перебрались в Индии. "После произошедшего переворота нам приказали стрелять в людей, не только в людей на улице, но даже по родным, если они не поддерживают армию. Полиция находится под командованием армии Мьянмы. Мы не можем причинять вред нашему народу, поэтому мы переехали в штат Мизорам", — говорит один из них.

Между тем власти индии потребовали от четырех граничащих с Мьянмой штатов принять меры для предотвращения потока беженцев. В МВД Индии заявили, что правительства этих штатов не предоставлять статус беженца прибывающим из Мьянмы, так как Индия не подписала соответствующую конвенцию ООН.

С начала февраля в результате разгона мирных акций протеста в Мьянме погибли уже не менее 230 человек, в том числе 15 детей. По данным ООН, более 2000 человек помещены под стражу за политические активность и участие в демонстрациях.

А власти тайской провинции Так готовятся к возможному исходу людей из Мьянмы. В приграничных районах здесь уже живут около 90 тысяч беженцев, губернатор провинции Так заявил, что правительство сможет поддержать еще от 30 до 50 тысяч человек, но подтвердил, что пока массовой миграции не наблюдается.