"Нет природы - нет будущего": экоактивисты снова на улицах европейских городов

В Париже, несмотря на санитарные ограничения, у Пантеона собрались сотни демонстрантов. Вдохновленные движением Греты Тунберг "Пятницы ради будущего", молодые люди призвали политиков к продуктивным действиям в борьбе с изменением климата. Манифестанты несли плакаты: "Нет природы, нет будущего!", "Повышение температуры на один-два градуса - преступление перед человечеством".

В так называемой глобальной климатической забастовке приняли участие и бельгийцы. В Брюсселе протестующие требовали от властей, несмотря на борьбу с пандемией , не забывать и о защите окружающей среды.

Оливия Флеви, представитель Amnesty International: "Из-за санитарного кризиса нам пришлось провести акцию в спешном порядке, потому что мы видели переполненные пациентами больницы и все такое... К сожалению, похоже, наши политики не считают изменение климата, проблемой, требующей немедленного решения. Между тем это так. Возможно последствия изменения климата кажутся не столь явными, если сравнивать с пандемией, но действовать надо безотлагательно".

Манифестации защитников окружающей среды состоялись и в Австрии. В Вене и Зальцбурге экоактивисты выстроились в живую цепь. "Моя планета становится горячее моего воображаемого бойфренда" - гласит один из плакатов. В Инсбруке прошел вело-марш.

"Мы требуем в ближайшее время принять полноценный закон о защите климата, и провести налоговую реформу, которая бы привела к сокращению выбросов в атмосферу парниковых газов".

Велосипедный пробег устроили экоактивисты и в Милане. Они призвали правительство прекратить давать ложные обещания и принять конкретные и незамедлительные меры, направленные на борьбу с климатическими изменениями.