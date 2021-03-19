Мини-саммит ЕС-Турция для ослабления напряженности

Европейский Союз пытается ослабить напряженность в отношениях с Турцией, избежать введения против неё санкций и выстроить позитивную повестку в переговорах с её руководством. С этими целями Председатели Европейских Комиссии и Совета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель провели видеоконференцию с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С начала этого года Брюссель замечает перемены в риторике и поведении Анкары. Официальные лица ЕС говорят, что Турция прекратила провокации в Восточном Средиземноморье, но такая тенденция может быть временной. Новым поводом для осуждения со стороны ЕС стало преследование турецкими властями оппозиционной Демократической партии народов.

"Я думаю, мы должны смотреть на всю эту хореографию в основном с точки зрения внутренней политики Турции, - сказал бывший посол в ней Евросоюза, а ныне сотрудник Центра Карнеги-Европа Марк Пьерини. - Экономика работает плохо, настроения в обществе плохие, развёрнуто полномасштабное наступление на оппонентов. С европейской точки зрения, парадоксально, что президент Эрдоган 2 марта представил свой план по правам человека, а 15 марта Турция предложила Евросоюзу сотрудничать с ней по Сирии. Но то, что делается в реальности, имеет прямо противоположное направление".

На следующей неделе главы государств и правительств Евросоюза получат на своей встрече доклад по всем аспектам отношений с Турцией. Согласно источникам в ЕС, доклад рекомендует применение как кнута, так и пряника. В частности, Анкаре может быть предложено продление сделки по беженцам, которая даст ей миллиарды евро, в также укрепление таможенного союза с ЕС. С другой стороны, Турции пригрозят санкциями, если она снова повернёт на недружественный курс.