Испанский дуб - победитель конкурса "Дерево Европы-2021"

Ему тысяча лет. Но, будучи в столь почтенном возрасте, это растение пребывает в самом расцвете сил. На ежегодном конкурсе "Дерево Европы" победу одержал дуб каменный, что в деревне Лесина на северо-востоке Испании.

Страна впервые выиграла в таком соревновании. Второе место - у платана из Италии - сверстника победителя. "Бронзу" присудили древнему дагестанскому платану.

_"Я всегда его очень любила. В самый в первый раз, когда я приехала в эту деревню, мой муж привез меня сюда, усадил на ветку и сфотографировал", - _говорит жительница испанской деревни.

"Дуб служит нам ориентиром. Сюда всегда приходили и проходят дети, чтобы поиграть возле", - вторит ей ещё одна женщина.

“Мы надеемся, что за каменным дубом будут и впредь хорошо ухаживать, баловать его так, как это делали наши родители", - сказала журналисту эта женщина.

За дуб было отдано свыше 100 тысяч голосов. В этом году конкурс "Дерево Европы", организуемый Ассоциацией экологического партнерства, празднует десятилетний юбилей.