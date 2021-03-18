Тихановская принуждает Лукашенко к переговорам

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская запускает общенациональное онлайн-голосование. Его цель - выявить, сколько белорусов выступают за разрешение затянувшегося политического кризиса в республике, чтобы на основании этих результатов потребовать от Александра Лукашенко переговоров при поддержке ОБСЕ и ООН.

За первые несколько часов проголосовали без малого 300 тысяч человек, и с каждой минутой число принявших участие в онлайн-голосовании не перестает расти: "Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путём - через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами", - пояснила Тихановская в видеообращении, записанном в Вильнюсе.

Белорусская оппозиция не признала результаты состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, победу одержал Лукашенко, а Тихановская получила всего 10 % голосов. Убеждение в фальсификации августовских выборов выразили также Евросоюз, США, Канада, другие государства.

Массовые акции протеста, начавшиеся сразу после голосования, были жёстко подавлены по всей стране. Правозащитные организации сообщают о погибших и пропавших без вести, более 33 тысяч участников манифестаций были задержаны. Более 4,5 тысяч задержанных подали жалобы на бесчеловечное обращение.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что "готов вести диалог с представителями оппозиции", при этом в декабре власти республики возбудили в отношении членов Координационного совета белорусской оппозиции, создание которого инициировала Тихановская, уголовное дело по факту создания экстремистского формирования и руководства им.

В своём обращении в четверг Светлана Тихановская заявила, что перед началом переговоров с властями оппозиция намерена укрепить свои переговорные позиции "через протесты и кампании гражданского неповиновения".