В Испании легализовали эвтаназию

Испания вошла в список стран мира, узаконивших эвтаназию. Соответствующий законопроект окончательно был одобрен в четверг Конгрессом депутатов.

"За" проголосовали 202 из 350 парламентариев.

Каролина Дариас, министр здравоохранения Испании:

"Это важный день для всех граждан. Это шаг к тому, чтобы наше общество стало более гуманным и справедливым. Но, прежде всего, это важный день для тех людей, которые испытывают серьёзные страдания, а также для их близких и родных".

На сегодняшний день, эвтаназия легальна в Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии, а также в некоторых штатах Австралии и США.

"Право на смерть" гарантирует неизлечимо больному человеку, которому недуг причиняет невыносимые физические и психические мучения, помощь в прерывании жизни.

Отныне попросить о ней может любой совершеннолетний гражданин Испании или имеющий вид на жительство в королевстве. Но действует целый ряд условий.

Пациент должен сделать запрос лично и в письменной форме. Его рассмотрит специальная врачебная комиссия в течение пяти недель. За это время человек должен не менее четырёх раз подтвердить своё желание, и может отозвать заявление в любой момент. Проведение эвтаназии будет проходить в медучреждении, либо на дому. В свою очередь, медицинские работники вправе отказаться от участия в процедуре.

Закон вступит в силу в ближайшие месяцы.