"Такими словами бросаться нельзя"

Слова Джо Байдена в ходе интервью с корреспондентом канала ABC о том, что он считает Владимира Путина убийцей, вызвали большой скандал в российско-американских отношениях и вызов посла РФ в Москву для консультаций. А как к этому относятся простые россияне? Москвичи, опрошенные агентством AFP, были практически единодушны.

"Конечно, это недопустимая риторика в общении международных деятелей. Одна ядерная держава будет другой ядерной державе, которая пусть и находится в неизмеримо худшей экономической ситуации, что-то объяснять. Зачем это?"

"Конечно, это не помогает отношениям стран, это не доказано, никакого суда не было. Можно так считать, но поскольку он публичное лицо, и не просто публичное лицо, а президент Соединенных Штатов, державы, на которую все ориентируются, он не имеет права так говорить".

"Он пытается спровоцировать какой-то скандал, по всей видимости. Ему нужно противостояние с Россией. Они всегда были нашими противниками".

"За такое заявление должна быть какая-то ответственность. Бросаться такими фразами на таком уровне... это просто невозможно оставить без внимания".

"Я не воспринимаю эти слова всерьез, потому что это сумбурный бред. К тому же он - человек пожилой, у него уже старческий маразм, понимаете. Мало ли, что старик этот скажет. Скоро вы еще и не то услышите от Байдена".