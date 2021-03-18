Россия ждёт извинений от США

Россия ждёт извинений от СШАКомментарии
Говорить напрямую, не обходить острые темы - такой дипломатический подход к отношениям с Россией анонсировали в Белом доме.
Москва и Вашингтон могут сотрудничать, допустил Джо Байден, из-за высказываний которого разразился скандал. Накануне в интервью эй-би-си американский президент заявил, что Россия должна "заплатить" за вмешательство в выборы, А на вопрос о том, считает ли он Владимира Путина убийцей, Байден ответил утвердительно.
В свою очередь, российская сторона отозвала своего посла из Вашингтона. Анатолий Антонов приглашён в Москву для консультаций по поводу перспектив развития отношений двух стран, сообщила представитель МИДа Мария Захарова. В "необратимой их деградации" Москва не заинтересована, добавила она.
Россия ждёт от США извинений. Иначе отзывом посла она может не ограничиться, сказал вице-спикер Совета Федераций Константин Косачёв.
Ранее американские разведслужбы опубликовало доклад, в котором говорится, что Кремль запустил кампанию по дискредитации Джо Байдена во время последних президентских выборов в Штатах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг это утверждение.