Прогноз: ВВП еврозоны в первом квартале снова сократится

Ситуация с экономикой еврозоны на данный момент выглядит более оптимистичной нежели ранее и мы можем ожидать ее улучшения в текущем году. Об этом сообщила глава Европейского Центробанка Кристин Лагард, отметив, что пандемия коронавируса в разной степени оказывает влияние не только на экономику, но и на все сферы жизни людей.

Еристин лагард, глава ЕЦБ: "Высокий уровень заражения инфекцией, распространение новых штаммов коронавируса и связанное с этим расширение и ужесточение мер по их сдерживанию продолжают оказывать негативное влияние на экономическую активность в зоне евро. В результате валовой внутренний продукт, вероятно, снова сократится в первом квартале 2021 года после его снижения на 0,7 % в четвертом квартале 2020 года".

Между тем Банк Англии ожидает восстановления экономики Соединенном Королевстве, в том числе, благодаря успешной программе вакцинации населения и ослаблению ограничений. На этом фоне Комитет по денежно-кредитной политике решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 0,1% и не стал менять параметры программы покупки облигаций.