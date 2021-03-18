За репатриацию мигрантов ЕС обещает третьим странам визы

За последний год резко сократилось количество мигрантов, прибывающих в Евросоюз. Отчасти это объясняется закрытием границ из-за распространения коронавируса. Кроме того, беженцы опасаются, что помощь им в пострадавшей Европе будет урезана, когда большие деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии.

Как бы то ни было, Брюссель хочет, чтобы не входящие в ЕС страны забирали своих граждан, не имеющих права оставаться в Союзе. Вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас пригрозил этим третьим стронам визовыми ограничениями:

«А нашем распоряжении есть новый инструмент - так называемый "визовый кодекс". Он позволит нам оценить некоторые из 35 третьих стран, определить уровнь их сотрудничества с нами, на основании чего мы и будем выдавать их визы. Мы уже приступили к первой фазе, завершив оценку этих стран. Мы представим наши предложения и план действий в июне. Этот процесс будет постоянным. Я бы не хотел сейчас останавливаться на отдельных странах, но это важный новый инструмент для наращивания внешнего измерения миграционной политики ».

Список оцениваемых стран не обнародован, но скорее всего, в нём находится Турция. За последние 5 лет ЕС предоставил ей политические уступки и миллиарды евро за то, чтобы она забирала мигрантов с греческих островов, но это соглашение провалилось. С августа Турция не принимает беженцев из Греции. Создавать для них лагеря в других третьих странах Евросозу пока не удаётся.

Но сотрудник гуманитарной организации Oxfam Рафаэль Шилхави считает, что мигрантов и беженцев вообще не нужно высылать из Европы:

«Совершенно необходимо сотрудничество между богатыми странами Евросоюза и его соседями. Дело в том, что большинство беженцев — выходцы из бедных, но близких к нему странах. Они едут в Евросоюз нелегально, потому не налажен механизм их организованного переселения, в третьих странах недостаточно центров приёма прибывающих. А тех, кто уже находится в ЕС, нет смысла отправлять обратно. Это только создало бы им дополнительные трудности и сделало их жизнь гораздо сложнее, чем нужно".

Эксперты предполагают, что угроза ужесточения визового режима направлена на правящие элиты в бедных странах. Но и сам Брюссель находятся находится под политическим давлением со стороны других столиц ЕС, которые требуют решения миграционной проблемы до того, как беженцы хлынут через Средиземное море опять.

Еврокомиссия намерена опубликовать подробности своего плана через несколько месяцев.