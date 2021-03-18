Вакцина AstraZeneca признана безопасной и эффективной

Вакцина от коронавируса AstraZeneca безопасна и эффективна. Такое заключение огласили на пресс-конференции в Амстердаме после экстренного заседания представители Европейского агентства лекарственных средств. Ранее ряд стран приостановили применение этого британско-шведского препарата в качестве меры предосторожности в связи с побочными эффектами в нескольких случаях.

Регулятор ЕС не нашёл свидетельств того, что AstraZeneca повышает вероятность образования тромбов у привитых ею людей. Агентство заявило, что польза от уколов этой вакциной превышает риски.