Евросоюз продлит миссию Irini в Средиземном море

Европейский Союз продлит еще на два года военно-морскую миссию Irini в Средиземном море, чтобы помочь начавшемуся в Ливии мирному процессу. Об этом информационным агентствам сообщили два европейских чиновника. Как ожидается, решение будет утверждено в начале следующей недели на встрече министров иностранных дел ЕС.

Задача миссии Irini, что в переводе с греческого означает "мир", обеспечивать соблюдение международного эмбарго на поставки оружия в разрушенную гражданской войной Ливию. ЕС использует для этого корабли, авиацию, спутники, системы воздушного и морского наблюдения. За минувший год в море, портах и аэропортах военными было проведено более 2300 проверок. В ООН направлена информация о 22 нарушениях эмбарго.

Решение продлить операцию практически совпало по времени с визитом Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Рим, где расположена штаб-квартира миссии. Дипломат проведет переговоры с главой итальянского правительства и министром обороны Италии. Поездка Борреля станет признанием успешной работы, проделанной за год в рамках операции Irini.