Uber трудоустроит 70 тысяч британских водителей

Сервис онлайн-заказа такси Uber официально наделит более 70 тысяч своих водителей в Великобритании статусом сотрудников компании. Соответствующие меры предприняты ей после того, как Верховный суд Соединенного Королевства вынес решение о том, что водители Uber не являются самозанятыми и должны быть официально трудоустроены.

Теперь водители будут получать минимальную заработную плату, которая в настоящее время составляет 8,72 фунта стерлингов в час, отпускные, а также будут участвовать в программе пенсионных накоплений.

Как говорится в заявлении компании, это решение станет шагом к созданию модели, которая предоставит водителям права, соответствующие статусу сотрудников компании, и вместе с тем позволит им иметь гибкий график работы.

Впрочем, один из профсоюзов уже пожаловался на то, что Uber по-прежнему не будет платить водителям за время, потраченное ими в ожидании заказов.

Uber работает в 23 странах Европы. В 2020 году поездки в рамках приложения Uber совершили более 280 тысяч водителей, а к системе доставки еды Uber Eats были подключены более 370 тысяч курьеров.

Новые изменения в Великобритании не распространяются на курьеров материнской компании Uber Eats, которые продолжают работать не по найму.