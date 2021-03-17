Бежать или воевать: сирийский художник бежал от войны в Бельгию

Ахмад Шир, сирийский художник:

— Я нарисовал сирийскую "Гернику" в 2017 году. Я объединил то, что написал Пикассо, с тем, что я чувствовал во время войны в Сирии. То, что увидел Пикассо, было поистине невероятным - у него был особый способ восприятия, поглощающий боль и шок.

"Сирийская "Герника"", художник Ахмад Шир Euronews

Боль и шок, которые Ахмад испытал в Сирии, до сих пор влияют на его творчество. 40-летний художник отказался покидать свою страну. Пока однажды его не поставили перед выбором: бежать или воевать.

Я был учителем и ехал в автобусе, и кто-то из военных зашел и начал проверять документы. Он спросил меня, какой у меня уровень военной подготовки. Я проходил обязательную службу. Я не хотел уезжать из Сирии. Но ввязываться в войну - это нечто другое. Я не мог этого сделать Ахмад Шир сирийский художник

Самый сложный конфликт, возникший в результате арабской весны. Сирия наблюдала за тем, как могущественные внешние силы разжигали пламя войны внутри ее границ.

Война велась не только между сирийцами - так она началась и должна была быть такой. Но затем Россия вступает в конфликт, чтобы защитить своего союзника. И помогает своим авиационным вооружением Ахмад Шир сирийский художник

Вооруженные отряды при содействии Ирана уже оказывали наземную поддержку армии Сирии. Пока оппозиция ждала финансовой помощи от стран Персидского залива. Но Россия должна была изменить баланс сил.

Военная операция России в Сирии была запущена в сентябре 2015 года - через два месяца после того, как Ахмад покинул страну.

То, что вы видите сейчас, - это то, чем я жил. Когда бомбили мою школу, школу моего детства, все было примерно так. Я пережил такие моменты несколько раз. И этот образ побега моей семьи ... это образ, который застрял в моей голове. И его никак нельзя удалить или забыть. Это невозможно Ахмад Шир сирийский художник

Путь Ахмада пролегал через Турцию, а затем Грецию в направлении Северной Европы и Бельгии. Где ему дадут новый шанс ... и новый статус: беженец.

Это новый период в моей жизни. Новый период, ни отрицательный, ни положительный. Но в это новое для себя время я могу сказать, что у меня нет страны. Или, может быть, я ищу новую страну для себя и своей семьи. Проблема в том, что я не знаю, приклеится ли ко мне слово «беженец». То есть, даже если я получу европейское гражданство, останусь ли я беженцем? Или я буду гражданином? Внутри. Не знаю, возможно, этот статус временный, а может и постоянный Ахмад Шир сирийский художник

Ахмад переехал в Бельгию в одиночку, потому что считал поездку рискованной для семьи. Затем, получив статус беженца, он попросил бельгийские власти разрешить его родным присоединиться к нему. Сейчас он живет в Антверпене с женой и двумя детьми.