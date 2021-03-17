Бежать или воевать: сирийский художник бежал от войны в Бельгию

Бежать или воевать: сирийский художник бежал от войны в БельгиюКомментарии
Ахмад Шир, сирийский художник:
— Я нарисовал сирийскую "Гернику" в 2017 году. Я объединил то, что написал Пикассо, с тем, что я чувствовал во время войны в Сирии. То, что увидел Пикассо, было поистине невероятным - у него был особый способ восприятия, поглощающий боль и шок.
Боль и шок, которые Ахмад испытал в Сирии, до сих пор влияют на его творчество. 40-летний художник отказался покидать свою страну. Пока однажды его не поставили перед выбором: бежать или воевать.
Самый сложный конфликт, возникший в результате арабской весны. Сирия наблюдала за тем, как могущественные внешние силы разжигали пламя войны внутри ее границ.
Вооруженные отряды при содействии Ирана уже оказывали наземную поддержку армии Сирии. Пока оппозиция ждала финансовой помощи от стран Персидского залива. Но Россия должна была изменить баланс сил.
Военная операция России в Сирии была запущена в сентябре 2015 года - через два месяца после того, как Ахмад покинул страну.
Путь Ахмада пролегал через Турцию, а затем Грецию в направлении Северной Европы и Бельгии. Где ему дадут новый шанс ... и новый статус: беженец.
Ахмад переехал в Бельгию в одиночку, потому что считал поездку рискованной для семьи. Затем, получив статус беженца, он попросил бельгийские власти разрешить его родным присоединиться к нему. Сейчас он живет в Антверпене с женой и двумя детьми.