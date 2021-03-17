В Исландии готовятся к извержению вулкана

В Исландии объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным извержением вулкана Кейлир недалеко от столицы островного государства.

В районе, где он расположен, на протяжении 800 лет вулканической активности не наблюдалось. Но в последние недели произошло свыше 20 тысяч подземных толчков.

Полл Эйнарссон, профессор геофизики Исландского университета:

"Череда сильных землетрясений не является чем-то из ряда вон выходящим. Но мы впервые фиксируем их здесь, в окрестностях столицы Исландии Рейкьявика. И ощущать их каждый день для многих жителей - нечто необычное".

На случай чп, власти вместе со специалистами разрабатывают план действий. В первую очередь, они готовятся применить тяжёлую технику, чтобы при необходимости изменить направление потока лавы.

Аналогичные меры были приняты во время извержения вулкана на соседнем острове Хеймаэй в 1973 году.

До сих пор подземные толчки не причиняли значительного ущерба. Но в этот раз сейсмическая активность вызывает серьёзные опасения.

Сигурдур Оли Торлейфссон, представительница городского совета Гриндавика:

"Мы были снаружи, разгружали машину. И, как немногие другие, смогли уехать оттуда, чтобы ночь провести спокойно. Земля под ногами сильно дрожала. Выходя с вещами, я увидела, как стоявший посреди кухни стол повалился набок, начало выпадать содержимое шкафов".

Сейсмологи начеку - следят за непредсказуемым вулканом 24 часа в сутки, надеясь, что опасность всё же минует.