Греция проводит масштабную реформу в области семейного права

Грядущие поправки как приветствуют, так и подвергают критике. Закон от 1983 года, касающийся, в частности, взаимоотношений между детьми и разведенными родителями, считали в свое время достаточно прогрессивным. Однако, произошедшие в обществе изменения показали, что закон все же несколько устарел.

Прежде, чем проект попадет в парламент, его рассмотрит правительство. В новом своде законов особый упор делается на то, что ответственность за ребенка несут в равной степени оба родителя. Авторы законопроекта предлагают включить в семейный кодекс положения о способах разрешения споров между супругами, и четкие критерии, согласно которым суд сможет определить, выполняет ли родитель обязанности, связанные с воспитанием детей. Речь идет о невыплате алиментов, неподобающем отношении к детям и бывшему партнеру.

Оппоненты говорят, что нововведения не будут способствовать борьбе с домашним насилием.

Стелла Саму, представитель объединения "To Mov": "Есть хорошие родители, но также есть и те, которые прибегают к злоупотреблениям по отношению и к детям, и к супругам. К сожалению, по той информации, которую мы имеем об этом законопроекте, чтобы избавить ребенка от общения с агрессивным отцом, женщине, жертве домашнего насилия, будет необходимо дождаться окончательного решения суда. До этого момента у отца будет возможность общаться как с ребенком, так и с его матерью".

Юрист Мариос Андрикопулос, член комиссии по составлению законопроекта, не согласен с данной критикой: "Гражданские суды могут принять во внимание любые имеющиеся доказательства, чтобы перейти к необходимым мерам защиты еще до окончательного судебного решения. В нашем Гражданском процессуальном кодексе предусмотрены неотложные меры, особенно в случаях домашнего насилия. Кроме того, новый семейный закон существенно усиливает роль прокуроров по делам несовершеннолетних. Эти прокуроры могут незамедлительно принимать меры".

Панос Кицикопулос, Euronews: "В организациях по защите прав женщин и детей заявляют, что им даже не дали возможность высказать свои опасения относительно поправок на этапе разработки законопроекта. Однако министерство юстиции Греции утверждает, что это не так, что этой принципиально новой реформе, ориентированной на детей, предшествовали длительные консультации. Положения реформы могут вступить в силу уже этим летом".