Европейский суд защитил пернатых

Охота с использованием клея наносит «непоправимый» ущерб всем пойманным птицам, постановил в среду Суд Европейского Союза, открыв путь для запрета во Франции на этот спорный метод охоты, действие которого пока приостановлено.

Европейский суд в Люксембурге постановил, что спорная практика отлова птиц при помощи специального клея недопустима. Иск подала Французская Лига защиты птиц, утверждая, что этот способ причиняет непоправимый вред пернатым.

Ловля на клей в последние годы была ограничена лишь несколькими районами Франции, но в июле 2020 года по настоянию Еврокомиссии Париж временно запретил такой метод до окончательного решения Европейского суда.

"Суд считает, что параграфы 1 и 2 статьи 9 "Директивы о птицах" должны толковаться следующим образом: аргумент о том, что такой способ отлова является традиционным, сам по себе недостаточен для оправдания его применения вместо поиска других решений", - заявил председатель суда Жан Клод Бонишо.

Защитники природы всегда осуждали эту практики, считая её варварской. Они говорят, что полностью очистить потом птиц от клея невозможно, какая-то часть его всегда остаётся на перьях и мешает использовать крылья в полную силу.

"Мы подали иск в Европейский суд, потому что это очень жестоко. Ловля на клей была запрещена во всех других европейских странах, кроме Франции, и люди больше не хотят этого видеть. Наши птицы исчезают, сейчас они очень уязвимы, и мы должны защитить их. А это чрезвычайно жестокая практика", - говорит Мюриэль Арналь, основательница ассоциации "One Voice" по защите прав животных.

Птичий клей — состав клейкой консистенции для отлова мелких пернатых. Он позволяет ловить их живьём. Пойманных таким образом птиц помещают в клетки, и своих пением они привлекают дичь.

Франция - последняя европейская страна, где была разрешена охота на клей в пяти департаментах на юго-востоке страны. Вердикт Европейского суда призван ввести запрет на всей французской территории.