8 человек убиты в результате стрельбы в массажных салонах в США

По меньшей мере восемь человек погибли в результате стрельбы в трех салонах азиатского массажа в американском штате Джорджия. По последним данным, убитые - в основном, женщины азиатского происхождения. Министерство иностранных дел Южной Кореи подтвердило, что 4 жертвы были кореянками.

Первый инцидент произошел в округе Чероки, когда неизвестный открыл стрельбу в спа-салоне. В результате погибли три человека, еще двое получили ранения. Позже нападение произошло в двух расположенных рядом массажных салонах в Атланте.

Местные власти заявили, что подозреваемый через несколько часов был задержан. Им оказался 21-летний Роберт Аарон Лонг, житель города Вудстока в округе Чероки. Мотивы убийства пока не выяснены.