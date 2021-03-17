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Брюссельское бюро

Брюссель представил сертификат для путешествий по Евросоюзу

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 Ana LAZARO
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Брюссель представил сертификат для путешествий по Евросоюзу
Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Пересекать границы внутри Евросоюза можно будет по предъявлению цифрового сертификата для путешествий. Брюссель предложил его учредить, чтобы отпускники могли поехать на курорты, а сезонные рабочие – на зарубежные фермы, не распространяя при этом по ЕС коронавирусную инфекцию. Еврокомиссар по юстиции сообщил, что новый документ должен быть готов к лету:

«Будет очень важно восстанавливать свободное передвижение не только для туризма, но и для сбора урожая, для многих других целей,- сказал Дидье Рейндерс. – А когда пандемия закончится, мы это остановим, потому что нужно будет вернуться к нормальной свободе передвижения для всех граждан ».

Этот новый паспорт будет выдаваться бесплатно в цифровом или бумажном формате и содержать включать следующую информацию о его обладателе:

- привит ли этот человек от коронавируса;

- прошёл ли он тест на Covid-19 с отрицательным результатом;

- перенёс ли он это заболевание.

На сертификате будет QR-код для обеспечения безопасности.

Еврокомиссия обязалась оказывать странам-членам техническую помощь в реализации этого проекта. Она стремится не допустить дискриминации людей, не получивших по какой-либо причине прививок. Для этого вакцинированным и невакцинированным гражданам будет разрешено выезжать за границу без принудительного помещения на карантин или тестирования по прибытии.

На этом особенно настаивали Греция, Испания и другие страны, сильно зависящие от туризма и не желающие отпугивать путешественников строгими правилами.

Тем временем, председатель Еврокомиссии подчеркнула важность продолжения и активизации кампании прививок связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в ЕС:

«Мы хотим надежных поставок вакцин, мы хотим увеличить количество контрактов, мы хотим видеть взаимность и соразмерность в экспорте, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Мы готовы использовать любой инструмент, который нам для этого нужен».

Она также напомнила, что фармацевтические компании Pfizer и Moderna соблюдают график поставок в ЕС, а AstraZeneka от него отстаёт.