Срочная новость
This content is not available in your region

Брюссельское бюро

Впускать ли гостя со "Спутником V" - решать хозяевам

Access to the comments Комментарии
 Efi Koutsokosta
euronews_icons_loading
Впускать ли гостя со "Спутником V" - решать хозяевам
Авторское право  Margaritis Schinas, Vicepresident of the European Commission
Размер текста Aa Aa

Брюссель предлагает учредить сертификат для путешествий по Евросоюзу. Он будет выдаваться тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию, получил отрицательный результат теста на Covid-19 или прививку против него. Признаваться для это будут только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Среди них нет российского "Спутник V", хотя он уже применяется в таких странах, как Венгрия.

Ситуацию разъяснил в интервью Euronews вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас:

"Есть страны-члены ЕС, их немного, которые ввели вакцины, не одобренные агентством, и хотели бы внесения факта прививки этой вакциной в сертификат. Принимать его обладателя или нет - будет зависеть страны, в которую он едет. Ничто не мешает этой стране пропустить его к месту назначения. Но в качестве альтернативы можно будет включить в сертификат выздоровление от Covid-19 и ПЦР-тест".

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила заблокировать экспорт вакцин из Евросоюза, если он не получит свою справедливую долю доз. Схинас комментирует:

"Я не думаю, что Председатель представила это как запрет. Я думаю, что это взаимная инициатива, которую следует воспринимать в сочетании с внедрённой нами схемой выдачи разрешений на экспорт. Известно, что из США и Великобритании экспорт в Евросоюз был нулевым. Мы думаем, что имеет смысл использовать опыт, которые мы получили при выдаче разрешений на экспорт, в этой взаимной работе. Нужно не закрывать и не запрещать, а поощрять международное сотрудничество".

Вице-председатель Еврокомиссии хочет ускорить процесс утверждения сертификата странами-членами ЕС, чтобы он был готов к сезону отпусков:

"Лето начинается 1 июня, а у нас есть еще одна дата - 17 мая, когда наши британские друзья обещали возобновить международные поездки. Думаю, что на эти временные рамки мы и должны реалистично нацеливаться".