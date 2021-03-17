Впускать ли гостя со "Спутником V" - решать хозяевам

Брюссель предлагает учредить сертификат для путешествий по Евросоюзу. Он будет выдаваться тем, кто перенёс коронавирусную инфекцию, получил отрицательный результат теста на Covid-19 или прививку против него. Признаваться для это будут только те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств. Среди них нет российского "Спутник V", хотя он уже применяется в таких странах, как Венгрия.

Ситуацию разъяснил в интервью Euronews вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас:

"Есть страны-члены ЕС, их немного, которые ввели вакцины, не одобренные агентством, и хотели бы внесения факта прививки этой вакциной в сертификат. Принимать его обладателя или нет - будет зависеть страны, в которую он едет. Ничто не мешает этой стране пропустить его к месту назначения. Но в качестве альтернативы можно будет включить в сертификат выздоровление от Covid-19 и ПЦР-тест".

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила заблокировать экспорт вакцин из Евросоюза, если он не получит свою справедливую долю доз. Схинас комментирует:

"Я не думаю, что Председатель представила это как запрет. Я думаю, что это взаимная инициатива, которую следует воспринимать в сочетании с внедрённой нами схемой выдачи разрешений на экспорт. Известно, что из США и Великобритании экспорт в Евросоюз был нулевым. Мы думаем, что имеет смысл использовать опыт, которые мы получили при выдаче разрешений на экспорт, в этой взаимной работе. Нужно не закрывать и не запрещать, а поощрять международное сотрудничество".

Вице-председатель Еврокомиссии хочет ускорить процесс утверждения сертификата странами-членами ЕС, чтобы он был готов к сезону отпусков:

"Лето начинается 1 июня, а у нас есть еще одна дата - 17 мая, когда наши британские друзья обещали возобновить международные поездки. Думаю, что на эти временные рамки мы и должны реалистично нацеливаться".