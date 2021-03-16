Бывший сирийский повстанец: "убивать — легко, восстанавливать — очень сложно"

То, что началось как мирные демонстрации против сирийского режима в 2011 году, в конечном итоге привело к подавлению протестов властями. Что вынудило некоторых военнослужащих дезертировать и сформировать вооруженное движение сопротивления.

Появление Свободной сирийской армии ознаменовало начало новой фазы восстания.

Мы продолжали обращаться к международному сообществу ... потому что это было единственное, что мы могли сделать. Но потом мы потеряли надежду. И тогда мы сказали себе: хорошо, теперь мы должны полагаться только на себя Халед К.К. бывший боец Свободной сирийской армии

Халеду был 21 год, когда он решил бороться за "другую Сирию".

Я был молод и не был врачом. Я не знал, что еще делать. Поэтому выбрал бороться, взять в руки оружие и бороться. Но я не знал, как им пользоваться. Я никогда раньше не видел настоящее оружие Халед К.К. бывший боец Свободной сирийской армии

На наш вопрос: считаете ли вы, что делаете все правильно? Халед ответил:

— Чаще всего – да. Но иногда я сомневался в этом. Ведь я забирал человеческие жизни.

Между тем бои только усиливались. На густонаселенные городские районы посыпались бомбы.

Ко второму году конфликта миллион мирных жителей бежали, а еще два миллиона стали вынужденными переселенцами. Наблюдая за эскалацией конфликта, США обратились к сирийским властям:

Мы очень ясно дали понять режиму Асада, а также другим участвующим, где проходит красная черта для нас. Если мы увидим, как большое количество химического оружия перемещается или используется ... Это поменяет наш расклад и части уравнения Барак Обама президент США в 2012 году

Но спустя ровно год по восточным и западным районам Гуты, на окраине Дамаска, были выпущены ракеты, содержащие отравляющее вещество нервно-паралитического типа – зарин. Сотни жертв.

"Красная черта" Барака Обамы была пересечена.

Химическая атака в Гуте, ответственность за которую отрицали обе стороны конфликта, могла стать причиной прямого вмешательства Запада в военные действия в Сирии. Но также стала и возможностью избежать втягивания в конфликт.

После Гуты Халед был тяжело ранен и сумел покинуть Сирию для лечения. Сегодня бывший повстанец говорит, что его мужество испытывается статусом "беженец" в Европе.

Я понял, что насилие никуда не денется, и столкнуться с жизнью так же опасно, как столкнуться со смертью. Просто нужно больше энергии. Уничтожить очень легко, убить может быть очень легко ... Но завоевать доверие, нести радость людям, распространять знания, восстанавливать заново - это очень сложно. Очень сложно Халед К.К. бывший боец Свободной сирийской армии

В Европу Халед попал из Ливана в 2015 году. В Бейруте он проходил лечение, и благодаря знакомству с дипломатом смог получить визу в одну из европейских стран.