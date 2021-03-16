Бывший сирийский повстанец: "убивать — легко, восстанавливать — очень сложно"Комментарии
То, что началось как мирные демонстрации против сирийского режима в 2011 году, в конечном итоге привело к подавлению протестов властями. Что вынудило некоторых военнослужащих дезертировать и сформировать вооруженное движение сопротивления.
Появление Свободной сирийской армии ознаменовало начало новой фазы восстания.
Халеду был 21 год, когда он решил бороться за "другую Сирию".
На наш вопрос: считаете ли вы, что делаете все правильно? Халед ответил:
— Чаще всего – да. Но иногда я сомневался в этом. Ведь я забирал человеческие жизни.
Между тем бои только усиливались. На густонаселенные городские районы посыпались бомбы.
Ко второму году конфликта миллион мирных жителей бежали, а еще два миллиона стали вынужденными переселенцами. Наблюдая за эскалацией конфликта, США обратились к сирийским властям:
Но спустя ровно год по восточным и западным районам Гуты, на окраине Дамаска, были выпущены ракеты, содержащие отравляющее вещество нервно-паралитического типа – зарин. Сотни жертв.
"Красная черта" Барака Обамы была пересечена.
Химическая атака в Гуте, ответственность за которую отрицали обе стороны конфликта, могла стать причиной прямого вмешательства Запада в военные действия в Сирии. Но также стала и возможностью избежать втягивания в конфликт.
После Гуты Халед был тяжело ранен и сумел покинуть Сирию для лечения. Сегодня бывший повстанец говорит, что его мужество испытывается статусом "беженец" в Европе.
В Европу Халед попал из Ливана в 2015 году. В Бейруте он проходил лечение, и благодаря знакомству с дипломатом смог получить визу в одну из европейских стран.