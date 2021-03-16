Nokia сокращает штат в погоне за 5G

Руководство финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia сообщило во вторник о планах сократить штат в ближайшие несколько лет. "В результате запланированной реструктуризации число сотрудников должно сократиться с 90 до 80-85 тысяч", - говорится в заявлении компании. В документе уточняется, что точные цифры будут зависеть от тенденций на рынке в следующие два года.

Планы по сокращению связаны с намерением Nokia снизить расходы на 600 миллионов евро к концу 2023 года. Как пояснил генеральный директор Пекка Лундмарк, корпорация делает ставку на то, чтобы выиграть как можно больше тендеров в мире по развитию технологий 5G и в связи с этим "повышает качество продукции, конкурентоспособность по стоимости, а также инвестирует в развитие нужных профессиональныхм навыков персонала".

Ранее Nokia уже неоднократно сокращала персонал в Финляндии и за рубежом для поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. При этом Франция, где корпоарция сократила более тысячи рабочих мест в прошлом году, из нынешнего плана исключена.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Её акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью-Йорка и Хельсинки.