"Химическая атака" на "Новую газету" может лечь в основу уголовного дела

«Химическая атака» на редакцию «Новой газеты» может стать основанием для уголовного дела. О соответствующей проверке МВД сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, полиция изучает записи камер видеонаблюдения и проводит экспертизу проб воздуха. Уже проверены версии о прорыве канализации и утечке природного газа, но они не подтвердились. «Инженерные системы здания были проверены, сбоев в работе не выявлено», — приводит ТАСС слова правоохранителя.

В понедельник «Новая газета» сообщила о резком химическом запахе в редакции в центре Москвы. К зданию были направлены представители МВД, МЧС и ФСБ. ТАСС отмечал, что при проверке газоанализаторами эксперты не обнаружили опасных веществ. Тем не менее издание отмечает, что несколько сотрудников почувствовали признаки отравления.

На следующее утро в социальных сетях получила распространение запись предполагаемой химической атаки с камеры видеонаблюдения. На кадрах мужчина в форме курьера подъезжает на велосипеде к зданию, после чего в районе заднего колеса видна мощная струя газа или жидкости.

Это уже прямо машина для совершения терактов: фальшивый курьер распыляет ядовитый газ, контейнер с которым вмонтирован в велосипед, прямо на входе в здание. «Новая газета»

В редакции «Новой газеты» отмечают, что по запаху неизвестное вещество напоминает средство, которым в 2017 нападавшие обрызгали дом и автомобиль журналистки Юлии Латыниной. Это была «тошнотворная химическая жидкость с ароматом гнилого лука, смешанного с не менее дивным ароматом чеснока, дерьма и немножечко бытового газа».

«Новая газета» обращает внимание на то, что в одном здании с редакцией находятся другие организации, в частности, детская студия. Издание расценивает произошедшее как угрозу для москвичей и предлагает мэрии провести совместное расследование.