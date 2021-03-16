Евросоюз не собирается вводить строгую экономию

Министры финансов Еврозоны подтвердили своё намерение продолжать тратить столько, сколько это необходимо, и пока это необходимо для выхода из экономического кризиса. Они договорились переключиться на обуздание растущего долга, когда восстановление после пандемии станет уверенным и прочным. Подробности сообщил в Брюселе вице-председатель Еврокомиссии, курирующий экономику:

«Ключевым критерием является то, достигнет ли экономика уровня докризисного 2019 года, - сказал Валдис Домбровскис. - Согласно нынешнему прогнозу и по нашим оценкам, это произойдет в середине 2022 года. Отсюда следует вывод, что общие чрезвычайные меры должны оставаться в силе в 2022 году, но уже не в 2023 году ".

Долг всей еврозоны достиг 100% от объема производства, а в некоторых южных странах этот показатель намного выше. Но снова вводить строгую экономию в ЕС не собираются.

Работающий в Брюсселе немецкий экономист считает, что правила финансовой дисциплины вернутся, но свои проблемы Европа уже не будет решать путём затягивания поясов:

«Мы спасли европейскую социальную модель в ходе пандемии, но я думаю, что мы зашли слишком далеко, - сказал Даниэль Грос. - Мы пытались защитить рабочие места, забывая, что в долгосрочной перспективе мы должны защищать не рабочие места, а рабочих. В Соединённых Штатах потеряны десятки миллионов рабочих мест, но почти столько же людей нашли новую работу, другую профессию. Именно так экономика США развивается. И если вы не измените парадигму на этом фронте, вы рискуете отстать ещё больше ».

Еврокомиссия подождет до мая прежде, чем объявить о сохранении чрезвычайных мер в 2022 году. Она отметила, что скорость экономического восстановления зависит от успеха программ вакцинации против коронавируса.