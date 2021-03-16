Тайны пещер Мертвого моря

В ходе раскопок в пещерах в районе Мертвого моря ученые обнаружили фрагменты свитков с библейскими текстами двухтысячелетней давности. Раскопки велись с 2017 года в труднодоступных местах; в некоторые пещеры можно было попасть только при использовании альпинистского снаряжения. "Впервые примерно за 60 лет археологи здесь обнаружили фрагменты библейского свитка. Текст, написанный на греческом языке, включает в себя отрывки из Книги двенадцати малых пророков", - говорится в сообщении Управления древностей Израиля.

Корзина с крышкой - еще один артефакт. Изделие исключительно хорошо сохранилось из-за высоких температур и экстремальной засушливости в месте раскопок. Сложно представить, что руки человека сплели это огромное лукошко не одно тысячелетие назад.

Хаим Коен, археолог: "Мы смотрим на эту корзину, а ей около 10 500 лет. Емкость плетёнки от 90 до 100 литров, и она целая! Насколько мы понимаем, это самая большая, неповрежденная и древняя корзина в мире из тех, о которых нам до сих было известно".

Корзина "относится к периоду докерамического неолита", и, вероятно, использовалась для хранения продуктов питания или вещей. В управлении древностей Израиля рассказали, что археологи так же нашли тайник с редкими монетами времен восстания иудеев против римлян при императоре Адриане и скелет ребенка, захороненный 6 тысяч лет назад.