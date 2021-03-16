День Святого Патрика без пива

Темпл-Бар Дублина, один из старейших районов города, известный своими пабами и магазинами, отмечает очередную "трезвую"дату: через год периодических закрытий из-за эпидемии коронавируса владельцам предстоит второй День Святого Патрика без клиентов.

Том Клиэри, владелец бара Temple bar:

"В День Святого Патрика у нас обычно выпивалось около 100 бочек "Гиннесса". Вот тут мы складывали бочки. Три бочки - это примерно 8-8,5 тысяч пинт".

Некоторым пабам удавалось открываться на короткие периоды, когда ограничения временно ослаблялись но с Рождества практически всем пришлось закрыться в связи с введением третьего по счёту карантина по всей стране.

Том Клиэри, владелец бара Temple bar:

"Прошёл год, и людям всё это надоело. Вроде мы всё делали правильно - а в итоге вернулись к тому, с чего начинали".

В Великобритании до запланированного открытия предприятий общественного питания - вернее, пока лишь террас на свежем воздухе - осталось всего несколько недель, и многие британские пабы уже сообщают, что их столики на открытом воздухе полностью забронированы. Но Британская ассоциация пива отмечает, что лишь менее половины пабов, ресторанов и баров страны имеют такие террасы.

По данным отрасли, с начала пандемии было потеряно около 2 тысяч пабов, а продажи пива в Великобритании упали на более чем 2 миллиарда пинт, что в денежном исчислении означает примерно 9,5 миллиардов евро убытка.

Теперь владельцы пабов возлагают надежда на всплеск потребительской активности после того, как их заведения смогут открыться с середины мая.