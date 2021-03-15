В пещеру на сорок дней

14 добровольцев в возрасте от 27 до 50 лет в течение 40 дней будут оставаться в пещере в регионе Арьеж во Франции. Без часов и телефонов, без естественного света семеро мужчин и семь женщин должны будут привыкнуть к температуре в 12 градусов и воздуху пещеры 95%-ной влажности. Электроэнергию они смогут вырабатывать с помощью системы водного велосипеда, а питьевую воду доставать с глубины в 45 метров.

35-летний Франсуа Маттенс - один из добровольцев6

"Я участвую в научном проекте, который мне самому не по силам, но мне приятно сознавать, что на своём маленьком уровне я хоть так смогу помочь будущим полётам на Луну или другим космическим миссиям. Это невероятно: внести в такое дело свой вклад".

Вместе с добровольцами в сорокадневное добровольное заточение уходит и исследователь Кристиан Клот. Цель эксперимента - понять, что могут сделать люди, оказавшись в совершенно незнакомом месте на новой территории, в том числе и на другой планете.

Арно Бурелю 29 лет, он биолог:

"Совместное проживание 14-ти человек в одном закрытом помещении - это очень сложная задача, - говорит Арно. - Общение станет ключевым её моментом. Так что лично я думаю, что умение общаться, работать вместе, умение жить вместе, особенно когда мы лишены ощущения времени - вот какую проблему нам предстоит решить".

В одной из самых больших пещер Европы оборудованы отдельные помещения для сна, для проживания и для проведения исследований топографии места, его флоры и фауны. Доставлены 4 тонны груза, предназначенного для добровольцев. Оснащенная датчиками, команда будет в режиме реального времени связана с исследователями, которые смогут иметь доступ к никогда ранее не использовавшимся данным о состоянии когнитивных и эмоциональных функций в таких условиях. Запуск проекта Deep Time стоимстью в 1,2 млн евро запланирован на вечер воскресенья.