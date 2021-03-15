"Лондонская полиция действовала по закону"

Более тысячи человек пришли в центр Лондона на манифестацию против полицейского насилия: в субботу полиция разогнала акцию в память о похищенной и убитой Саре Эверард, за что стражей порядка обвинили в неоправданном применении силы. Свою озабоченность высказали мэр Лондона и глава МВД Великобритании.

Глава лондонской полиции заявляет, что её подчинённые действовали в полном соответствии с законом.

Крессида Дик, глава лондонской полиции:

"В течение шести часов вчера всё было спокойно. На месте было немного полицейских, все вели себя уважительно, возлагали цветы. К сожалению, позже толпа значительно выросла, стали произносить речи. По моему мнению, мои коллеги вполне обосновано, в соответствии с действующими правилами, восприняли это как незаконное собрание, которое несло значительный риск для здоровья".

Митинги в память о Саре Эверард планировали провести во многих британских городах, но многие из них в итоге отменили именно по соображениям коронавирусной безопасности. Главная акция проходила в Клэпхеме — районе на юго-западе Лондона, где Сару в последний раз видели живой. Она собрала в итоге несколько тысяч человек. Полицейские с применением силы задержали нескольких её участниц.