Вакцина от COVID-19: учёные научились брать "отпечатки пальцев" у молекулы

Вакцина от COVID-19: учёные научились брать "отпечатки пальцев" у молекулыКомментарии
Наука и технологии взяли под контроль пандемию в рекордно короткие сроки. Как получилось найти решения так быстро?
Отчасти ответ кроется в этой галисийской компании на севере Испании. Здесь изобрели программное обеспечение, которое позволяет интерпретировать химические соединения и молекулы, представляющие фармакологический интерес, в лабораторных условиях. Для исследователей – это значительная экономия времени...
Идея этого программного обеспечения родилась в конце 90-х годов. Сначала над ним работали 3 специалиста, сегодня их 50 человек в Европе, Азии, Америке...
За последние 4 года Mestrelab получил более 1,2 миллиона евро (1,225,862) от Европейского фонда регионального развития (ERDF) в поддержку инноваций и отраслей будущего (среди прочего).
Европейское программное обеспечение используют фармацевтические компании, биотехнологи и университеты по всему миру.
В СIQUS, центре, специализирующемся на исследованиях химических, биологических и молекулярных инструментов, эта команда работает над новаторской вакциной против коронавируса. Как это программное обеспечение помогает им?
Аппараты МРТ, магнитно-резонансной томографии и масс-спектрометрии расположены поблизости, в Центре анализа C.A.C.T.U.S.
Для исследователей строение некоторых соединений не поддается расшифровке. Но программное обеспечение Mestrelab переводит молекулярный "язык" этой машины, который они называют "магнитом", в код, понятный ученым:
Это программное обеспечение экономит время и предлагает быстрые решения при меньших затратах, как и в случае с вакциной от коронавируса.