Вакцина от COVID-19: учёные научились брать "отпечатки пальцев" у молекулы

Наука и технологии взяли под контроль пандемию в рекордно короткие сроки. Как получилось найти решения так быстро?

Отчасти ответ кроется в этой галисийской компании на севере Испании. Здесь изобрели программное обеспечение, которое позволяет интерпретировать химические соединения и молекулы, представляющие фармакологический интерес, в лабораторных условиях. Для исследователей – это значительная экономия времени...

Это программное обеспечение призвано ускорить исследования и разработку этих препаратов. Следовательно, они с большей вероятностью попадут на рынок. В случае с COVID это позволяет экономике перезапуститься и вернуться в нормальное состояние. При этом исследование продвигается быстрее, а значит его стоимость и стоимость лекарств будет меньше Сантьяго Домингес Виверо соучредитель Mestrelab

Идея этого программного обеспечения родилась в конце 90-х годов. Сначала над ним работали 3 специалиста, сегодня их 50 человек в Европе, Азии, Америке...

За последние 4 года Mestrelab получил более 1,2 миллиона евро (1,225,862) от Европейского фонда регионального развития (ERDF) в поддержку инноваций и отраслей будущего (среди прочего).

Европейское программное обеспечение используют фармацевтические компании, биотехнологи и университеты по всему миру.

В СIQUS, центре, специализирующемся на исследованиях химических, биологических и молекулярных инструментов, эта команда работает над новаторской вакциной против коронавируса. Как это программное обеспечение помогает им?

Программное обеспечение может помочь нам с точки зрения контроля качества, проверки чистоты вакцины перед испытанием на животных, а также анализа состава вакцины. У нас есть разные способы изготовления, и есть такие элементы, точный состав которых можно узнать только на аппарате МРТ Хосе Мануэль Мартинес Костас исследователь, молекулярный вирусолог CIQUS-USC

Аппараты МРТ, магнитно-резонансной томографии и масс-спектрометрии расположены поблизости, в Центре анализа C.A.C.T.U.S.

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Для исследователей строение некоторых соединений не поддается расшифровке. Но программное обеспечение Mestrelab переводит молекулярный "язык" этой машины, который они называют "магнитом", в код, понятный ученым:

Я помещаю образец в аппарат МРТ (магнит), и получаю его "спектр", если просто: отпечаток пальца молекулы, которая находится в образце. После анализа этого отпечатка станет ясно, как атомы молекулы связаны между собой. Таким образом мы понимаем, что из себя представляет вакцина или лекарство, которые мы хотим использовать и выпустить на рынок Мануэль Мартин Пастор старший техник-исследователь CACTUS-USC

Это программное обеспечение экономит время и предлагает быстрые решения при меньших затратах, как и в случае с вакциной от коронавируса.