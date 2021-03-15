Сирийский журналист нашёл убежище в Испании

Прошло десять лет с тех пор, как сирийцы подняли мирный протест против Башара Асада.

В стране началась гражданская война, в результате которой погибло полмиллиона человек и половина населения была вынуждена бежать. Журналист Мухаммед был среди них.

По приезде в Испанию, я думал, что буду жить более спокойной жизнью. Я хотел отдохнуть от стольких воспоминаний ... Но когда я приехал сюда, все плохие воспоминания вернулись. Все, что со мной произошло - я все время думал об этом. В Испании я оказался из-за войны. Я хотел бы приехать сюда на учиться, путешествовать, посмотреть футбол ... Я не хотел приезжать сюда как беженец. Но это жизнь Мухаммед Субат сирийский журналист

Это должно было повлиять на жизнь миллионов сирийцев, которые, подобно Мухаммеду, мечтали о переменах.

Это Даръа. Здесь все начинается. Когда мы увидели эти кадры, людей, срывающих изображения Асада на улицах, мы почувствовали смелость и право высказаться Мухаммед Субат сирийский журналист

Выступая против правительственной коррупции, несправедливости и безработицы - протестующие были вдохновлены первоначальными успехами мощной волны, меняющей лицо арабского мира...

Ответ сирийских властей не заставил себя ждать.

В город Даръа были переброшены около 6 тысяч военных. 10 дней город находился под осадой. Десятки погибших и около тысячи арестованных. Мухаммед оказывался в тюрьме дважды.

В очень маленьком помещении было более 100 человек. Их били током и оскорбляли… Кого-то они подвешивали вверх ногами к потолку на 9 или 10 часов и били. И единственным нашим преступлением было участие (в протестах) и требование свободы. Это было нашим преступлением Мухаммед Субат сирийский журналист

Война разгоралась, но Мухаммеду удалось избегать полиции и бомбардировок почти 8 лет- время, которое он, вооружившись камерой, посвятил документированию конфликта. Пока однажды он не был вынужден бежать и найти убежище в Испании.