"Деревья — наши большие союзники"

Каждый месяц мы сообщаем вам, что на самом деле происходит с нашей планетой. В это раз мы расскажем, действительно ли высадка деревьев - жизнеспособное решение для борьбы с изменением климата?
Но для начала – последние данные Службы по климату "Коперник".
В глобальном масштабе февраль не был таким теплым, как последние пять лет: температура была всего на 0,1 градуса Цельсия выше среднего показателя за период 1991-2020 годов.
Но если присмотреться, это был необычный месяц.
В центральной и южной частях Соединенных Штатов было намного холоднее, чем обычно, с арктической погодой, простирающейся вплоть до Техаса.
В Сибири было намного холоднее, а в Гренландии - теплее.
В самом сердце Европы в прошлом месяце мы увидели резкий переход от прохлады к теплу.
Один из примеров город Геттинген в Германии, где был побит новый рекорд, температура там поднялась с почти минус 24 градусов по Цельсию 14 февраля до плюс 18 градусов меньше, чем за неделю.
Можно ли считать такой переход признаком изменения климата?
Мы спросили профессора Даниэлу Домейзен из Швейцарской высшей технической школы Цюриха:
В этом месяце ЕС заявил, что планирует дополнительную высадку 3 миллиардов деревьев к 2030 году. Его цель - увеличить биоразнообразие, но возникает вопрос, может ли высадка деревьев стать эффективным инструментом борьбы с изменением климата. За ответом мы отправились на север Италии.
Недалеко от Кремоны деревья только начинают просыпаться после зимней спячки. С этого момента и до осени они будут ежедневно поглощать CO2 из атмосферы, объясняет Диего Флориан из Лесного попечительского совета:
Количество углерода, накопленного в дереве, можно относительно легко подсчитать, как это делает управляющий паркомФабрицио Маладжи. Одно такое дерево содержит около тонны углерода. Сколько новых деревьев вам теоретически нужно посадить, чтобы компенсировать выбросы CO2?
Не все лесные массивы одинаково поглощают углерод. Все зависит от типа дерева, его среды и способа ухода за лесом. По словам эксперта Мауро Мазиеро, молодые промышленные плантации, подобные этой, хорошо поглощают углерод.
Надежда на правильно управляемые леса и водно-болотные угодья, которые накапливают углерод на многие десятилетия.
Но эксперты говорят, что нам нужно правильно расставить приоритеты - остановить вырубку лесов, ценить леса, которые у нас уже есть, и найти другие способы сократить выбросы, а не полагаться на высадку новых деревьев.
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