"Деревья — наши большие союзники"

Каждый месяц мы сообщаем вам, что на самом деле происходит с нашей планетой. В это раз мы расскажем, действительно ли высадка деревьев - жизнеспособное решение для борьбы с изменением климата?

Когда мы рассмотрим все варианты сокращения и сдерживания выбросов, деревья станут нашими большими союзниками Диего Флориан директор Лесного попечительского совета FSC ITALIA

Но для начала – последние данные Службы по климату "Коперник".

Температура в феврале Euronews

В глобальном масштабе февраль не был таким теплым, как последние пять лет: температура была всего на 0,1 градуса Цельсия выше среднего показателя за период 1991-2020 годов.

Аномальный февраль на планете Euronews

Но если присмотреться, это был необычный месяц.

В центральной и южной частях Соединенных Штатов было намного холоднее, чем обычно, с арктической погодой, простирающейся вплоть до Техаса.

В Сибири было намного холоднее, а в Гренландии - теплее.

Новый рекорд потепления Euronews

В самом сердце Европы в прошлом месяце мы увидели резкий переход от прохлады к теплу.

Один из примеров город Геттинген в Германии, где был побит новый рекорд, температура там поднялась с почти минус 24 градусов по Цельсию 14 февраля до плюс 18 градусов меньше, чем за неделю.

Можно ли считать такой переход признаком изменения климата?

Мы спросили профессора Даниэлу Домейзен из Швейцарской высшей технической школы Цюриха:

Сами по себе колебания, вероятно, не связаны с изменением климата. Холод, который у нас был в начале февраля, был главным образом признаком полярного вихря, и как только он прошел, мы вернулись к нормальным температурам, даже выше нормальных. И вот это как раз признак изменения климата Даниэла Домейзен профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха

В этом месяце ЕС заявил, что планирует дополнительную высадку 3 миллиардов деревьев к 2030 году. Его цель - увеличить биоразнообразие, но возникает вопрос, может ли высадка деревьев стать эффективным инструментом борьбы с изменением климата. За ответом мы отправились на север Италии.

Недалеко от Кремоны деревья только начинают просыпаться после зимней спячки. С этого момента и до осени они будут ежедневно поглощать CO2 из атмосферы, объясняет Диего Флориан из Лесного попечительского совета:

Благодаря солнечному свету и двуокиси углерода в воздухе дерево растет, оно превращает углекислый газ в древесину Диего Флориан директор Лесного попечительского совета FSC ITALIA

Количество углерода, накопленного в дереве, можно относительно легко подсчитать, как это делает управляющий паркомФабрицио Маладжи. Одно такое дерево содержит около тонны углерода. Сколько новых деревьев вам теоретически нужно посадить, чтобы компенсировать выбросы CO2?

Мы знаем, что в среднем европеец выбрасывает от 5 до 7 тонн углекислого газа в год, поэтому теоретически, чтобы компенсировать этот выброс, необходимо от 5 до 7 растений (деревьев) Фабрицио Маладжи управляющий парком OGLIO SUD

Не все лесные массивы одинаково поглощают углерод. Все зависит от типа дерева, его среды и способа ухода за лесом. По словам эксперта Мауро Мазиеро, молодые промышленные плантации, подобные этой, хорошо поглощают углерод.

Такой лес, такая плантация может способствовать поглощению и секвестрации углерода. Так как они производят древесину для изделий длительного пользования, они будут накапливать углерод в этих продуктах, в этой биомассе. В течение 12 лет тот углерод, который оказался бы в атмосфере, будет поглощаться Мауро Мазиеро эксперт по лесной политике, Университет Падуи

Надежда на правильно управляемые леса и водно-болотные угодья, которые накапливают углерод на многие десятилетия.

Но эксперты говорят, что нам нужно правильно расставить приоритеты - остановить вырубку лесов, ценить леса, которые у нас уже есть, и найти другие способы сократить выбросы, а не полагаться на высадку новых деревьев.

Высадка деревьев не единственный способ помочь нам быть "экологичнее". С промышленной точки зрения, прежде всего, мы должны стремиться к максимально возможному сокращению выбросов, от внедрения инновационных технологий до принятия менее загрязняющих и более эффективных стандартов. Затем мы должны подумать о компенсации того, что мы не можем уменьшить. Но это не должно стать отправной точкой Диего Флориан директор Лесного попечительского совета FSC ITALIA

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