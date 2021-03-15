От помощи Евросоюза Италии молодежи перепадёт жалкий процент

У этого итальянца налицо талант, энергия и ясные планы. В свои 24 года Лоренцо Санчес обладает престижным дипломом о высшем образовании со знанием иностранных языков. Он учился в Америке, где получал щедрую стипендии. Но по возвращении в Европу молодой специалист столкнулся с суровой реальностью рынка труда. Его время уходит в основном на поиск работы.

«Когда я вернулся из США, я рассчитывал продолжать карьеру в академических кругах или работать политическим консультантом. Но я понял, и мне сказали, что мои мечты не могут сбыться в данный момент, в этой ситуации. У меня оказалась слишком высокая квалификация, но мало опыта. Получается, я слишком образован и молод, чтобы иметь опыт. Это нелепо».

Лоренцо со своими коллегами и сверстниками начал кампанию с критикой правительства под лозунгом «Одного недостаточно». 1% - столько выделяется на молодежную политику из 209 млрд евро, которые получит Италия от Евросоюза на восстановление после пандемии. Слишком мало, считает он, для страны, где безработица среди молодёжи составляет около 30%.

«В Италии инвестиции в молодое поколение значительно отстают от других целей. 3 млрд евро во время одного из крупнейших кризисов в истории просто недостаточно, как было недостаточно ещё до пандемии, а сейчас тем более. Мы попросили правительство ассигновать около 10% от общих фондов».

Новое правительство Италии во главе с Марио Драги в эти дни завершает разработку своего плана государственных расходов. Цифры будут поставлены на первое голосование в национальном парламенте 30 марта. Депутат Массимо Унгаро выступает за то, чтобы на трудоустройство молодежи было выделено как минимум до 3%.

«Мы должны не допускать неоплачиваемых стажировок на производстве и лучше регулировать этот рынок. Мы хотели бы запустить экстренную программу по привлечению молодых людей на предприятия: государство должно финансировать период их пребывания на производстве для учебы или работы».

Чтобы получить средства, выделяемые на создание так называемого "Следующего поколения ЕС", страны-члены должны представить свои планы в Еврокомиссию до 30 апреля. Одно из требований Брюсселя - инвестировать в молодежную политику. Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит придаёт первостепенное значение цифровым навыкам:

«Можно обучить молодых людей цифровой работе за относительно короткое время. Нет сомнений, что после нынешнего кризиса дигитализация нашей экономики и наших компаний пойдут намного быстрее».

Если Еврокомиссия установила минимальный размер инвестиций в цифровые и зелёные технологии, то на молодежную политику она просто призывает тратить как можно больше, ведь это общее будущее. Но в Италии и ряде других стран помогать трудоустройству молодёжи будут, очевидно, по остаточному принципу.