Нидерланды ищут своё место в Евросоюзе после "брексита"

Какими видят себя Нидерланды в составе Евросоюза? Этот вопрос обсуждается в стране в связи с выборами. Как заметила замдиректора брюссельского института Bruegel Мария Демерцис, голландцев беспокоит ослабление западной ориентации Союза, усиление в нём франко-германской оси, а также разрыв связей с дружественными британскими нациями.

«Выход из ЕС Соединённого Королевства на самом деле означал, что Нидерланды лишились союзника и единомышленника, - сказала Демерцис. - Голландцы всегда равнялись на Запад в том, как делать дела и взаимодействовать с другими народами. Это первое. А второе заключается в том, что после «брексита» в обсуждении европейских дел замолчал важный голос. Теперь для решения всех вопросов требуется франко-германское согласие. И голландцы обеспокоены тем, что с их голосом не будут считаться, поэтому они добиваются того, что других тоже слушали".

Как одно из государств-основателей Евросоюза, Нидерланды традиционно настроены проевропейски. Их экономика сильно завязана на ЕС. Но в последние месяцы у Амстердама и Гааги усилились трения с Брюсселем. Нидерланды ожесточённо спорят со своими партнерами по ЕС из-за фонда восстановления после пандемии и семилетнего бюджета, призывая бережно относиться к общим деньгам. А многие другие европейцы обвиняют голландцев в скупости, безразличии к ним и нежелании идти на компромисс.

Это заставило некоторых задуматься о возможности “нексита», или выхода Нидерландов из ЕС на манер "брексита". Директор огранизации «Друзья Европы» Дхармендра Канани считает, что такие опасения преувеличены:

«Думаю, это домыслы по поводу того, что больше не реально, - сказал Канани. - Вряд ли перспектива отделения Нидерландов от Евросоюза вызывает серьёзную озабоченность у сообществ по всей Европе. По-моему, большую опасность представлят рост влияния во внутренней политики страны популистов и националистов. Кроме того, правительству необходимо более эффективно управлять финансами и государственным долгом, который достигает исторического размера".

Подъём в Нидерландах в последние годы популизма и национализма отражает растущее недовольство учреждениями Евросоюза и их политикой, в частности, в отношении миграции. Традиционным партиям пришлось как следует потрудиться, чтобы на проходящих на этой неделе выборах удержать свой электорат. Но такой исход ещё не гарантирован.