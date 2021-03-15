Растёт напряженность в отношениях между Евросоюзом и вышедшей из него Великобританией. Брюссель возбудил юридическую процедуру против Лондона за то, что тот отложил начало проверки товаров, перемещающихся между Великобританией и Северной Ирландией. По соглашению с ЕС о двусторонней торговле, эти таможенные формальности должны быть налажены до конца марта.

В письме Еврокомиссии правительству Бориса Джонсона говорится:

«Нарушения Соединённым Королевством международного права противоречат самой цели соглашения и подрывают доверие между нами».

Представитель ирландского большинства в Европарламенте (партия Fine Gael) подозревает британский кабинет в намерении дестабилизировать единый рынок ЕС, в котором осталась Северная Ирландия:

«Односторонние действия и угрозы отменить сделку ничего не дадут, - сказал Нил Ричмонд. - Мы в Ирландии больше всего боимся дестабилизации. "Брексит" - это большой фактор нарушения стабильности, и действия британского правительства в последние две недели делают ситуацию ещё сложнее ".

Представитель британского премьера пояснил, что решение продлить до октября льготный период без таможенного контроля продовольствия, посылок и домашних животных, прибывающих в Северную Ирландию, носит технический характер и не может быть стать предметом иска.

Борис Джорнсон назвал эти меры разумными, имеющими благие намерения и подлежащими обсуждению с "европейскими друзьями".

Но он встревожен тем, что Ольстер остался фактически отрезан от остальной части Соединённого Королевства морем, в котором и предполагается проводить проверки грузов.

Но ЕС потребовал от Соединённого Королевства фомального объяснения в течение месяца. Об этом говорится в коротком письме, которое может стать началом обращения в Европейский суд. Выйти из-под его юрисдикции было одной из задач успешного пока движения за независимость Великобритании.