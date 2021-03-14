Великобритания: насилие на акции против насилия

В Великобритании растет волна возмущения жесткими действиями полиции Лондона во время субботней акции в Клэпхеме на юго-западе британской столицы в память об убитой Саре Эверард. На распространенных в соцсетях кадрах видно, как правоохранители применили силу для задержания нескольких участниц. Они заламывали им руки, чтобы надеть наручники.

Ранее действия полицейских на акции против насилия раскритиковали мэр Лондона Садик Хан и глава МВД Великобритании.

Виктория Аткинс, заместитель министра внутренних дел Великобритании: "Сцены, которые мы видели днем и вечером, вызывают огорчение, и я отношусь к этому очень серьезно, как и министр внутренних дел, поэтому она попросила столичного комиссара доложить о том, что произошло прошлой ночью".

Руководство лондонской полиции попыталось оправдать действия своих сотрудников, заявив, что их вмешательство было "необходимым" - стражи правопорядка должны были защитить людей от риска распространения COVID-19, так как собравшиеся находились друг от друга на близком расстоянии и нарушали санитарные нормы.

"Это печально. Красивая, мирная и уважительная акция в итоге превратилась в этот жестокий беспорядок, который никому не помог и был совершенно ненужным", - считает эта девушка.

"Это был шок. Не думаю, что полиция действовала, как следует", - говорит эта женщина.

33-летняя Сара Эверард пропала 3 марта на юго-западе Лондона, когда вечером возвращалась домой от знакомого. Спустя неделю её тело было найдено в лесу почти в сотне километров от города. В похищении и убийстве женщины обвинили сотрудника полиции.