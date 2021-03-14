В египетской пустыне обнаружили руины древнего монастыря

Удивительное открытие сделала франко-норвежская команда археологов, которое, несомненно, пополнит наши знания о раннем христианстве. В египетской пустыне обнаружен древний монастырь, датируемый V веком нашей эры.

Церкви, часовня, монашеские кельи - развалины 19 сооружений найдены при раскопках в оазисе Бахария.

Виктор Гика, археолог, профессор истории религии:

"Это очень далёкие времена. Находка меняет наше понимание эволюции монашества. Она даёт нам много новой информации и меняет повествование о раннем христианстве".

Одни строения - из базальта, другие - из глиняных кирпичей или вырубленные в горной породе.

Настенные надписи на греческом языке, рисунки на библейские сюжеты, с большой долей вероятности сделанные коптами, хорошо сохранились под слоем песка.