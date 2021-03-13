Астронавты НАСА вышли в открытый космос для ремонтных работ

Астронавты НАСА в субботу совершили выход в открытый космос с борта МКС. Виктору Гловеру и Майклу Хопкинсу предстояло провести ремонтные и монтажные работы.

На них было отведено 6,5 часов.

При смене кабелей системы охлаждения произошёл инцидент, вызваший беспокойство в Центре управления полётами. Из первого шланга высвободился большой объём аммиака. Его кристаллы могли попасть на скафандр.

Первичная проверка не выявила наличия токсичного вещества. На всякий случай, астронавты приняли дополнительные меры предосторожности.

Это был пятый и последний выход в открытый космос для американо-русско-японского экипажа МКС. По плану, астронавты вернутся на Землю этой весной.