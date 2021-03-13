У этого собора, что в маленькой французской коммуне Доль-де-Бретань, со знаменитым Нотр-Дамом есть немало общего. Жемчужина готической архитектуры, исторический памятник - также был разрушен пожаром.

Деньги на его восстановление пожертвовал известный британский писатель Кен Фоллетт. На реставрацию собора Святого Самсона он направил свой гонорар за книгу "Нотр-Дам". Было продано 113 тысяч её экземпляров.

Кен Фоллетт, британский валлийский писатель: "Я выбрал Доль-де-Бретань, потому что местный собор - особенный. Да и регион Бретань находится не так уж далеко от моего дома".

Большую художественно-историческую ценность в соборе представляют витражи - самые старые в Бретани - XVI века.

Всего на реставрацию от писателя поступит примерно 148 тысяч евро. Хорошее подспорье, говорят власти.

Дени Рапинель, мэр коммуны Доль-де-Бретань:

"С учётом финансовых трудностей, которые мы испытываем, план восстановления был рассчитан на шесть лет. А благодаря жесту Кена Фоллетта и его фонду, мы сэкономим год. И работы должны быть завершены в 2024-м".

Сам писатель называет свой поступок совершенно естественным. По признанию Фоллетта, величественные архитектурные сооружения, подобные кафедральному собору Святого Самсона, вдохновили его на написание бестсселлера "Столпы земли" и многих других исторических романов.