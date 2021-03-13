Covid-19: ВОЗ в тревоге за Бразилию

Covid-19: ВОЗ в тревоге за БразилиюКомментарии
Новый рекорд суточной смертности от коронавируса установлен в Бразилии. За один день скончались почти 2300 человек. В попытке остановить распространение COVID-19 власти заключили контракт на покупку российского "Спутника V". 10 миллионов доз вакцины доставят в страну в три этапа, начиная с апреля, в дополнение к препаратам компаний AstraZeneca и Sinovac.
Более 270 тысяч смертей из 22 с лишним миллиона случаев заболевания. По этим показателям Бразилия занимает второе место в мире после США.
Однако президент латиноамериканской республики продолжает отрицать всю серьёзность эпидемиологический ситуации.
Тревогу по этому поводу выразили в Всемирной организации здравоохранения.
Тем временем, американский президент Джо Байден и его индо-тихоокеанские союзники по альянсу, известному как Quad, договорились о наращивании темпов производства вакцин против коронавируса.
Лидеры Австралии, Индии, США и Японии провели виртуальную встречу в пятницу. На территории Индии до конца года решено произвести 1 млрд доз.