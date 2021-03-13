Bitcoin снова обновил рекорд

Биткоин - впервые в истории - перешагнул отметку в 60 тысяч долларов. Аналитики обьясняют это оптимизмом в связи с принятием Конгрессом США "Американского плана спасения" объёмом без малого 2 триллиона долларов.

За последние три месяца самая известная криптовалюта в мире не переставала обновлять рекорды, в середине декабря за неё давали 20 тыся долларов, в начале января - уже 30 тысяч, в середине февраля - 50.

В ближайшие дни американцам начнут раздавать обещанные в рамках плана Джо Байдена 1 400 долларов, и инвесторы рассчитывают, что многие из них вложат деньги в заветные биткоины. Среди владельцев изобретённых Сатоши Накамото в 2008 году цифровых денег все больше частных лиц.