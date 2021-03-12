Исчезновение Сары Эверард: британские женщины в страхе

Негодование британской общественности вызвало исчезновение 33-летней Сары Эверард. Вечером 3 марта девушка возвращалась домой от друзей в лондонском районе Клэпхэм и пропала.

Позже в лесу неподалёку нашли человеческие останки. Их еще не опознали. В соцсетях - тысячи сообщений британок о том, что они не чувствуют себя в безопасности, когда выходят в одиночку на прогулку, пробежку, возвращаются с работы.

Харриет Харман, парламентарий от лейбористов:

"Женщины знают, что похищение и убийство - наихудшее из всего спектра опасностей, которым мужчины подвергают их. Полиция советует не выходить на улицу по ночам в одиночку. Женщины спрашивают: с какой стати они должны соблюдать неофициальный комендантский час? Проблема не в них, а в мужчинах".

По подозрению в убийстве Сары Эверард арестован полицейский - сотрудник отдела по охране диппредставительств. За три дня до исчезновения девушки его уличили в эксгибиционизме в общественном месте.

На днях 40-летний мужчина получил травму головы, когда он находился в камере один, заявили правоохранители. Ему оказана медпомощь.

Также была задержана женщина, которую подозревают в соучастии в преступлении. Её выпустили под залог.