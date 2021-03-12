Ссора из-за вакцин в годовщину объявления пандемии

Программу "О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Ровно год назад на этой неделе вспышка коронавируса была объявлена пандемией. На тот момент в марте было зарегистрировано около 120 тыс подтвержденных случаев заболевания и более 4 тыс смертей. Год спустя по всему миру произошло почти 120 млн случаев заболевания и 2,6 млн смертей.

Сегодня специалисты по здравоохранению считают, что вирус в значительной степени взят под контроль, но они также называют нереалистичным то, что пандемия закончится до конца года.

Руководители ЕС и США лидеры призывают к терпению в борьбе с Covid-19.

Политические лидеры разделили осторожный оптимизм, но смешали свои послания с броскими лозунгами. Типа: «Сохраняйте спокойствие и соблюдайте ковидные ограничения».

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Продолжается марафон против коронавируса, но мы бежим в нём вместе».

Джо Байден, президент США:

«В конце этого тёмного туннеля, продолжающегося уже год, забрезжил свет. Но мы пока не можем ослабить бдительность".

Ангела Меркель, канцлер Германии:

«Мы должны максимально ограничить риск заражения друг друга».

Ситуация со здоровьем улучшилась во многом благодаря различным кампаниям вакцинации. Но тот факт, что в Евросоюзе всё ещё недостаточно доз, привёл на этой неделе к некрасивой дипломатической ссоре с Соединённым Королевством.

Британско-европейская перепалка

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель обвинил Великобританию в прививочном национализме и введении запрета на экспорт вакцин, в то время как ЕС разослал миллионы доз более бедным странам по всему миру.

Британцы утверждают, что они поддерживали разработку вакцины AstraZeneca в Оксфордском университете. Однако Оксфорд был одним из крупнейших получателей денег Евросоюза на исследования до “брексита».

Плюс: ЕС и Германия финансировали разработку вакцины BioNTech-Pfizer в течение многих-многих лет. Так что на Британию направлено много гнева, особенно в Европарламенте.

Питер Лизе, евродепутат и эксперт по здравоохранению:

«Европа должна высказываться жёстче. И не исключаю полного запрета на экспорт. Почему 8 миллионов доз BioNTech-Pfizer отправились в Великобританию, а на континент- ни одной? Это просто несправедливо, и мы должны решительнее со всем этим разобраться».

Пандемия повлияла на жизнь и благополучение всех европейцев. Одна группа, которая особенно пострадала, - это женщины. И Международный женский день на этой неделе напомнил нам об этом.

В Брюсселе Европейский комитет регионов (это ассамблея региональных и местных представительств ЕС) призвал к действиям, поскольку пандемия только увеличила гендерный разрыв.

Женское неравенство на фоне пандемии

Ко мне присоединяется Апостолос Цицикостас, председатель Европейского комитета регионов.

Гробе: Женщины непропорционально затронуты пандемией Covid-19. Они трудятся в медучреждениях, ухаживают за больными; но многие женщины потеряли работу. В то же время участились случаи домашнего насилия в отношении женщин, затруднён их доступ к службам поддержки. Как мы можем обеспечить, чтобы эти тенденции не сохранились после завершения пандемии?

Цицикостас: У нас должен быть гендерно-ориентированный подход при разработке планов восстановления. Нужно использовать успешный опыт фондов сплочения ЕС, которые позволяют регионам и городам инвестировать в привлечение женщин на рынок труда и расширять их роль в исследованиях и инновациях.

Гробе: Давайте поговорим о представительстве женщин в политике. Их доля в Европарламенте чуть ниже 40%, что выше средних мировых и европейских показателей. Всё большее число национальных парламентов ЕС имеют паритетный или близкий к нему уровень. Однако на региональном и местном уровнях цифры намного хуже. Что, женщин-кандидатов не хватает или избиратели в целом не поддерживают достаточное количество кандидатов-женщин?

Цицикостас: Избиратели вообще не поддерживают кандидатов по признаку пола. Обычно они голосуют за кандидата, который лучше представляет и защищает их интересы. Однако, если кандидатов-женщин будет недостаточно, они никогда не получат достаточной поддержки. Поэтому нам нужно найти больше кандидатов-женщин, чтобы у людей был такой выбор. Это порочный круг, который мы должны разорвать.

Гробе: С какими препятствиями сталкиваются женщины-политики? Полагаю, что они не одинаковы по всему ЕС.

Цицикостас: Некоторые из наиболее значительных препятствий, я бы сказал, - это отсутствие образцов для подражания и уже сложившаяся динамика внутри политических партий, которые во многих случаях по-прежнему ошибочно считаются мужскими клубами. Избранные женщины-политики могут подвергнуться насилию, что также влияет на их способность играть важную роль в политике. Эту проблему необходимо воспринимать серьезно. Запугивание в социальных сетях становится всё более проблематичным. Всё это необходимо решать повсюду в ЕС.

Папские послания надежды

Если есть один институт, который всё ещё мешает женщинам делать карьеру, то это Католическая церковь. Но недавно Папа Франциск впервые назначил женщину заместителем секретаря Синода епископов. Появилась надежда – на что, собственно, Франциск и рассчитывал.

На этой неделе он совершил исторический визит в Ирак, который также призван вселить надежду. Это была первая поездка Папы в раздираемую войной страну.

В Мосуле понтифик поднялся на сцену, окруженную остатками четырех сильно поврежденных церквей. Такое невозможно было представить всего несколько лет назад.

84-летний Папа римский помолился за жертв войны и пандемии - в последнее время в Ираке наблюдается резкий рост числа случаев заражения Covid-19.

Если Франциск и его окружение уже вакцинированы, то Ирак получил свою первую партию доз только несколько дней назад. Его послание надежды адресовано всему иракскому народу.