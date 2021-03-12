Граффити в Женеве: цвета равенства

Международный кинофестиваль и форум по правам человека в Женеве проходит в основном в формате онлайн. Его участники ведут дебаты и выбирают лучшие картины. Впрочем, одно из мероприятий в рамках этого форума, а скорее акция, состоялась не виртуально. Участницы, прибывшие в Женеву из Сенегала, создали гигантское граффити с целью привлечь внимание к проблемам женщин. Среди художниц - известная во всем мире Диейнаба Сидибе. Вот как она себя представляет.

Диейнаба Сидибе, художница:"Хорошо, я - ZEINIXX. Это мой псевдоним. Я первая женщина в Сенегале, которая начала рисовать граффити. Для меня большая честь быть здесь в Женеве и представить женский хип-хоп".

Идея проста: наглядно показать обществу, что женщины продолжают бороться за свои права.

Диейнаба Сидибе, художница: "Женщины присутствуют в публичном пространстве. Мы об этом не просто говорим, мы это подтверждаем. Это факт. Это гигантское изображение, что находится позади нас, прекрасное подтверждение сказанному. Три женщины в течение десяти дней находились здесь и рисовали".

Уже давно граффити стало неотъемлемой частью многих городов мира. В этой сфере уличного искусства доминируют мужчины. Художницы из Женевы присоединились ZEINIXX, чтобы показать: женщины в Европе так же ведут борьбу за гендерное равенство. Разница в том, что на африканском континенте проблема стоит острее.

Надя Сейка, художница: "Да, женщины в Африке красивые и добрые. К сожалению все мы все еще обязаны заявлять о себе и бороться, потому что в обществе нет равенства".

19-й посчету Международный фестиваль в Женеве, вот уже во второй раз проводится на фоне пандемии. Форум должен был выйти на улицы.

Борис Мабийяр, модератор дебатов FIFDH: "Общественное, публичное пространство, безусловно, является местом, где выражаются феминистские требования. Но это пространство еще необходимо завоевать. Когда я говорю "публичное пространство", я имею в виду и улицу, и интернет, и художественные, творческие пространства. Итак, у нас есть здесь - Женева, есть далекий Дакар. Все это воплощено в граффити, объединяющем мир, сближающем людей посредством искусства."

Нарисовать именно это граффити художниц вдохновил снимок, сделанный в 1963 году фотографом Гордоном Парксом, который боролся за права афроамериканцев.